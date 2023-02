Nivelles : un Nouvel An japonais rempli d’émotion au Shi Zen Dojo

Au Japon, après les festivités du Nouvel An, on marque le kagami biraki, un rite de renouveau, le 11 janvier. La tradition est reprise dans les dojos d’aïkido du monde entier et au Shi Zen Dojo de Nivelles, cette cérémonie des vœux était organisée vendredi dernier, en présence des élèves mais aussi de leurs proches et des autorités communales. Un moment fort puisque le club d’aïkido aclot fêtera cette année son 35 anniversaire – une soirée de gala est prévue le 29 avril prochain – et que le 25 mars dernier, Luc Patriarche, qui était à la tête du club depuis sa fondation, a décidé de passer le flambeau à Cédric Dony. Tout en restant au service des affiliés. "Un chapitre s’est refermé, le livre reste ouvert: je resterai pour vous aider à évoluer dans votre pratique, a-t-il précisé dans son discours vendredi. Avec Cédric, nous formons un magnifique binôme. J’ai foi en lui, je suis serein pour l’avenir du dojo."