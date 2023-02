Le retour des labels pour la tarte al djote à Nivelles

Cette période difficile est terminée : la cérémonie reviendra ce mardi 21 février, à partir de 20 h, au Waux-Hall. Habituellement, l’événement fait salle comble et ce sera sans aucun doute le cas pour ce retour. Mieux vaut être présent pour l’ouverture des portes, à 19 h 30. L’accès est gratuit.

Pour respecter la tradition, on commencera par la remise d’un nouveau costume à Djan Djote, la mascotte de bois de la confrérie réalisée par Christian Patriarche. On est aujourd’hui à plus de 50 habits. "Il est en cours de réalisation, il sera bien nivellois et on en dit qu’il sera une surprise pour tous", souffle-t-on du côté de la confrérie.

La cérémonie donne aussi habituellement l’occasion à des artistes locaux de s’exprimer : cette fois, ce sont des musiciens issus de l’académie de musique de Nivelles qui seront sur scène, avant de céder la place aux confrères. Pas encore pour les labels, mais pour l’incontournable sketch qui évoque l’actualité et en profite pour égratigner des personnalités de la cité des Aclots.

Là aussi, la discrétion est de mise en ce qui concerne le scénario "d’une douce impertinence" mais on peut faire confiance à la confrérie pour faire rire la salle aux éclats. Pandémie, collégiale en travaux, début des discussions en vue des élections communales de 2024, les paris sont ouverts...

Viendra ensuite la remise des labels et des diplômes aux multi-étoilés. Les Aclots sauront alors où aller acheter leur djote durant l’année, et on pourra déguster dès la fin de la cérémonie les djotes offertes par les lauréats, dans une ambiance musicale assurée par le Collegian’Band.