Maxime Van De Woestyne déclaré coupable du meurtre de Pierre Cowé

Pour motiver cette décision, la cour a estimé que la force et la durée de l’étranglement avoué par l’accusé, montrent le caractère volontaire de l’homicide. Le jury souligne également que l’accusé a laissé Pierre Cowé agoniser nu, par terre, pendant près de 66 heures, en renonçant à faire venir les secours. L’arrêt indique aussi que l’intention homicide peut être déduite des circonstances de la cause: en étranglant la victime et en n’intervenant pas par la suite, l’accusé a nécessairement accepté les conséquences fatales de son comportement.

Une fois cet arrêt sur la culpabilité prononcé, la cour d’assises a enchaîné sans temps mort sur les réquisitions sur la peine à infliger à l’accusé, désormais reconnu coupable de meurtre.