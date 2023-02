Affluence, conteneurs inaccessibles au recyparc de Nivelles: toutes les infos se trouvent en ligne pour les usagers

Dans les dix-sept installations d’inBW, il est possible de voir quels sont les moments les plus propices pour se rendre sur place en évitant les trop fortes affluences. Des capteurs sont installés à l’entrée et à la sortie de chaque parc: les données récoltées sont mises en ligne et consultables en temps réel, sur le site internet de l’intercommunale.

On saura aussi en ligne si un conteneur est plein

Avant de partir avec leur voiture ou leur remorque chargée, les citoyens peuvent donc savoir s’ils risquent de faire la file. La consultation du site est d’autant plus intéressante que sur place, le personnel dispose aussi d’une tablette qui lui permet de communiquer, en ligne également, si un conteneur dédié à une matière particulière est plein et donc inaccessible.

Ce partage de données en temps réel a été rendu possible par l’intégration sur le site internet d’un module développé par la société Let’sgocity. Quant au marché public de fourniture, il a été attribué par inBW à la société Insens, en juillet 2021. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets "Territoire intelligent" (Smart Région) lancé par le Gouvernement wallon en 2019.

Les données récoltées serviront également en interne, permettant à l’intercommunale de disposer de statistiques précises quant à l’utilisation de ses sites, heure par heure, jour par jour, mois par mois et parc par parc. Sur base de ces données, elle pourra alors éventuellement prendre des mesures structurelles.