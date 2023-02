Le procès de Maxime Van De Woestyne aux assises de Nivelles : il n’y a pas eu meurtre, estime la défense

Au-delà de ça, l’analyse que fait la défense du dossier diffère radicalement de celle développée par l’avocate générale en matinée (lire ci-dessous) et les avocats des proches de Pierre Cowé qui ont plaidé lundi. Pour résumer, les conseils de l’accusé estiment qu’on ne doit pas parler de meurtre pour qualifier les faits qui se sont déroulés en décembre 2021 dans le petit studio nivellois de la victime, mais plutôt de coups et blessures volontaires.

Une prévention que le jury pourrait retenir pour sanctionner l’étranglement pratiqué sur la victime par Maxime Van De Woestyne dans la soirée du 3 décembre 2021. "Je ne vous demande pas de l’acquitter: il y aura de toute façon un débat sur la peine, parce que d’autres questions que celle du meurtre vous seront posées", a précisé l’avocat.

Qui a dès lors plaidé à titre principal l’absence de lien de causalité entre l’étranglement avoué par son client et le décès, trois jours plus tard, de Pierre Cowé. D’accord, le médecin légiste a indiqué dans son rapport que la mort de la victime était due à une hypothermie, celle-ci s’expliquant par l’immobilité complète de Pierre Cowé qui a perdu connaissance tout de suite après la strangulation. Mais pour Me Deutsch, le légiste a raisonné à l’envers.

"Est-ce que la victime est restée inconsciente durant trois jours ?"

Le professionnel a considéré que si la victime avait repris connaissance après avoir été étranglée, elle ne serait jamais restée couchée, totalement immobile, nue sur le carrelage froid, jusqu’à ce que mort s’ensuive. Selon l’avocat, le raisonnement tient la route si on parle d’un homme en bonne santé, qui a la force de bouger. Mais Pierre Cowé était fragilisé, ne pesant que 40 kg alors qu’il mesurait 1,69 m.

"Est-ce que la victime est restée inconsciente durant trois jours ? Chacun de vous est sûr de cela ? a-t-il interpellé les jurés. Moi, je suis sûr du contraire !"

Me Deutsch suit son client lorsque celui-ci affirme qu’après leur confrontation physique, la victime lui a parlé et a bu une cannette. Ils ont sans doute aussi regardé un journal télévisé ensemble et puisque personne n’affirme que c’est Maxime Van De Woestyne qui a déshabillé la victime et que celle-ci a été retrouvée nue, il n’y a qu’une solution: Pierre Cowé a retiré ses vêtements lui-même, après l’étranglement.

Et s’il a fait tout cela, il n’y a plus de lien certain entre l’étranglement du 3 décembre et le décès intervenu trois jours plus tard…

À titre subsidiaire, l’avocat a aussi contesté l’intention homicide dans le chef de son client. À le suivre, lorsque Maxime Van De Woestyne a serré son hôte à la gorge dans un moment d’énervement, il n’a jamais eu l’intention de le tuer. Il est d’ailleurs dévasté à l’idée d’être responsable du décès…