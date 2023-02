Le dossier "Récollets" à Nivelles: la ministre De Bue reste ferme

Une façon ostensible de contourner la ministre en charge du patrimoine, la Nivelloise Valérie De Bue, qui à plusieurs reprises a indiqué qu’elle n’était pas favorable au classement du site. Ce nouvel épisode de la saga a conduit le député brabançon wallon André Antoine (Les Engagés), qui siège sur les bancs de l’opposition, à interpeller à nouveau ce lundi la ministre en commission du parlement wallon. Notamment pour lui demander si elle maintenait sa volonté de ne pas classer l’intégralité du site.

"Les avis des instances compétentes n’ont-ils aucune valeur à vos yeux ?"

"Si oui, pouvez-vous nous expliquer sur quels éléments vous vous basez pour vous passer de l’avis des experts ? Comment pouvez-vous expliquer que ce gouvernement s’écarte ainsi de l’ensemble des avis émis et laisse un tel témoignage du patrimoine wallon aux mains de promoteurs qui n’offrent aucune garantie sur sa préservation ? a lancé le député perwézien. Devons-nous considérer que les avis des instances compétentes comme l’Agence wallonne du patrimoine n’ont aucune valeur à vos yeux ?"

La ministre du patrimoine, dans sa réponse, a convenu que le sentiment d’attachement au patrimoine des riverains et de certains citoyens est légitime. Mais c’est précisément pour cela que son administration doit faire preuve de recul. Si la première procédure de protection du site remonte à 1987, aucun ministre du patrimoine, en 36 ans, n’a statué sur le dossier. En ce compris ceux du parti d’André Antoine, a glissé la ministre.

"Une opportunité, une véritable chance..."

"Vous agitez le spectre des promoteurs et les opposez à la préservation de biens patrimoniaux. Le site de Nivelles est à l’abandon depuis plusieurs années, a fait remarquer Valérie De Bue. Pour ma part, je vois au travers de ce projet une opportunité, une véritable chance visant à donner à cet ensemble un très attendu second souffle. De plus, et cela m’apparaît essentiel, à la lecture de l’analyse de l’AWaP et selon les informations partagées par l’architecte, le projet ne touche pas aux parties les plus intéressantes d’un point de vue patrimonial."

On l’aura deviné, la ministre reste sur sa ligne et considère que figer complètement un bien en le classant forcera à un immobilisme peu souhaitable. Place donc à présent à la procédure de demande de permis au cours de laquelle l’avis de l’AWaP sera sollicité, et un dialogue pourra être instauré avec la Ville, le promoteur et les Amis des Récollets.

André Antoine, en réplique, s’est étonné que la ministre parle de préservation des parties intéressantes de l’ancien couvent alors que le contenu de la demande de permis n’est officiellement pas connu. Il s’est également dit inquiet, sachant que la Ville qui avait annoncé sa volonté de racheter le parc à Lixon n’a en réalité pas avancé sur ce projet…