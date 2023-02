Le procès de Maxime Van De Woestyne aux assises de Nivelles: "L’accusé a fait le choix de donner la mort" martèlent les parties civiles

On sait que la défense va s’employer, ce mardi, à contester le lien entre l’étranglement que l’accusé avoue avoir commis tout en précisant qu’il n’a serré que quelques secondes, et la mort de la victime intervenue trois jours plus tard. L’intention homicide sera également contestée. Les avocats des enfants et des sœurs de la victime se sont dès lors employés lundi à pilonner à l’avance les arguments qui pourraient être avancés par les conseils de l’accusé.

"Pas par vengeance, mais pour obtenir la vérité judiciaire", a précisé aux jurés Me Mathilde Dasnoy-Sumell, l’avocate d’une des sœurs de Pierre Cowé.

Pour les parties civiles, la compréhension pour l’accusé en situation précaire, alcoolique et sans domicile, pourra venir par la suite, lors du débat sur la peine à infliger. Mais en ce qui concerne la culpabilité, les jurés doivent se baser sur les éléments objectifs du dossier, et pas sur les versions changeantes livrées par Maxime Van De Woestyne en fonction des intervenants et des progrès de l’enquête.

Ces éléments objectifs sont surtout l’étude de téléphonie qui montre que l’accusé a été hébergé chez Pierre Cowé à partir du 1er décembre 2021 et pas du 3 comme il l’a d’abord prétendu, ainsi que le rapport du médecin légiste. Et les conclusions de celui-ci contredisent plusieurs affirmations de Van De Woestyne.

"Si on considère que la strangulation n’a rien à voir avec la mort, on s’assied sur le rapport du légiste !"

Par exemple quand il affirme n’avoir serré la gorge de la victime que deux ou trois secondes, puis l’avoir relâchée pour éviter une suffocation. Ou que la victime a bu et s’est déshabillée dans les heures qui ont suivi leur confrontation physique. Pour le médecin légiste, la victime étant morte de froid allongée sur le sol de son studio, cela ne peut s’expliquer que par une immobilité totale après l’étranglement. Donc par une perte de conscience qui implique un étranglement vigoureux – le cartilage thyroïdien de la victime a été brisé – et maintenu durant au moins onze secondes.

"L’hypothermie est le résultat de l’immobilisation prolongée, dont la cause est l’étranglement. Rien d’autre: les autres causes ont été exclues. Si on considère que la strangulation n’a rien à voir avec la mort, on s’assied sur le rapport du légiste !", a plaidé Me Denis Bosquet, pour les parties civiles.

Pour celles-ci, en étranglant Pierre Cowé et en le laissant agoniser inconscient durant trois jours, l’accusé a accepté les conséquences de son geste et de son comportement. Il a donc fait le choix de tuer, alors qu’il aurait pu sauver la vie de la victime…