Encore quinze jours à attendre pour les amateurs de folklore: le carnaval dont les Aclots sont privés depuis deux ans, avec cavalcade et défilé de gilles, c’est pour le (long !) week-end du 25 au 28 février. Mais ce samedi dans les rues du centre-ville, plusieurs centaines de gilles ont déjà frappé le pavé en cadence, et même effectué un rondeau en nocturne qui a attiré pas mal de monde sur la place Émile de Lalieux.

En effet, les soumonces générales ont donné un bel avant-goût de la fête, toutes les sociétés de gilles, de paysannes et de fantaisies sortant déguisées.

Pour ceux qui aiment moins, l’avant-goût était également prévu en matière de mobilité: dès le début d’après-midi, l’accès en voiture vers la place de Lalieux était complètement interdit et il fallait faire un long tour de la Ville pour la traverser. Trouver une place de parking pas très loin du centre n’était pas chose facile – la preuve du succès de foule ! et tenter de passer par la Grand-Place où les signaleurs déviaient la circulation devant et derrière chaque société, n’était pas la bonne solution…

"Nous n’avons pas eu beaucoup de réactions négatives: je pense que les interdictions étaient bien signalées, explique l’échevin des Fêtes, Benoit Giroul. Plusieurs sociétés partent de la place de Lalieux et même si celle-ci était assez vide en cours d’après-midi, tout le monde y revenait en soirée pour le rondeau. Le but était que tout le monde circule de la manière la plus sécurisée possible, tant les gilles que le public."

Hommage à Tata Yoyo

La police assurait par ailleurs une présence très visible et d’après les organisateurs, il n’y a pas eu d’incidents majeurs lors de cette première grande journée de fête carnavalesque.

Quant au spectacle, il était au rendez-vous et on croisait d’ailleurs en ville pas mal de familles passant d’un groupe à l’autre. Comme le veut la tradition, les costumes avaient été gardés secrets jusqu’à samedi.

Grâce à l’Apertintaille, on pouvait déjà apercevoir un impressionnant essaim d’abeilles bien avant cette fin d''hiver et le bond dans le temps était encore plus impressionnant avec l’Espontôle, dont les membres défilaient en légionnaires romains. Les Paysannes nivelloises, elle, avaient conjugué costumes historiques et série Netflix en optant pour des robes faites maison et évoquant les Bridgerton. Ambiance anglaise garantie: il ne manquait même pas les gâteaux !

Les Enfants de Jean de Nivelles avaient choisi d’aller voir cette année du côté de l’Asie tandis que les Gilles de l’An 2000 formaient un surprenant groupe de personnages rouge et blanc sortis du jeu "Où est Charlie". Les Gilles Nivellois, eux, dansaient en écossais pour porter leur gâteau de centième anniversaire.

Côté couleur, l’Argayon, dont les costumes se voulaient un hommage à Tata Yoyo et à Annie Cordy, avaient mis la barre très haut.

Mais la palme du décalage, pour cette édition, reviendra sans doute aux gilles du Broc à l’ail, surfant sur leur surnom pour défiler… en brocolis géants !