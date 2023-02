Ils en ont désormais l’habitude, puisque les rencontres avec cette professionnelle sont régulières. Elles se déroulent en effet dans le cadre d’un appel à projets "Art à l’école", lancé par l’ASBL Ekla, le Centre scénique de Wallonie pour l’enfance et la jeunesse.

Le principe pour la classe est de collaborer durant une année scolaire avec un artiste (comédien, chorégraphe…) qui amène son univers et accompagne les enfants dans un processus de création. Le Centre culturel est associé à la dynamique, d’où la présence des enfants sur la scène de la grande salle du Waux-Hall, mardi, puisqu’elle était libre.

"Nous avons déjà participé l’an dernier avec une autre classe, précise l’institutrice des 3e A, Vinciane Cluyse. Cette fois, on est partis de déguisements et les enfants ont imaginé des histoires, qui serviront de base pour en créer une autre dans l’univers des princesses, des châteaux… Aujourd’hui, ils devaient amener un objet de chez eux. C’est super pour eux de sortir du cadre scolaire, des maths et du français, pour pousser l’imagination à fond."

"Sur mes 19 élèves, une quinzaine n’étaient jamais allés au théâtre"

En fin d’année, toutes les classes participantes se rassembleront pour présenter leur travail lors d’une journée spéciale. Sans la pression d’un spectacle écrit et répété, mais simplement pour partager avec d’autres ce qu’ils ont réalisé au fil des séances.

"Sur mes 19 élèves, une quinzaine n’étaient jamais allés au théâtre, continue Vinciane Cluyse. Ils font donc connaissance avec un autre milieu, et on leur propose dans le cadre de ce projet des choses qu’ils ne font pas avec leur famille. C’est une ouverture d’esprit, une expérience riche, qui les rend heureux."

Lors des séances, les élèves visitent aussi différents lieux du Waux-Hall. "L’opération est une opportunité de découvrir le Centre culturel, ça désacralise un peu le lieu. Et c’est chouette d’établir un lien entre le Centre, les enfants et un artiste, indique Anicée Hicter, une des animatrices du Centre culturel de Nivelles. Si en plus, ça leur donne envie de revenir pour certaines activités ou pour voir certains spectacles, c’est un plus…"