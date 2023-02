Nivelles : le coq est remonté au sommet du clocher de la collégiale Sainte-Gertrude

Ce n’était pas tout à fait prévu au départ, mais la fabrique d’église a profité que les échafaudages montaient jusqu’en haut du clocher pour demander que le coq soit remis à neuf.

Dans le brouillard de ce vendredi matin, c’est soigneusement emmitouflé dans une épaisse couverture qu’il a été apporté au pied du monte-charge permettant de l’acheminer au-dessus des 30 premiers niveaux de l’échafaudage. Il en restait ensuite trois à monter à la force des mollets pour hisser au sommet de la collégiale cette œuvre mesurant tout de même 1,2 mètre de long, pour environ 70 centimètres de haut.

Une fois la couverture protectrice enlevée, la mise en place en elle-même n’a pas posé de difficultés particulières. En réalité, le coq étant une girouette, il est juste "enfilé" sur une tige – pratiquement du haut en bas – et posé sur une grosse bille métallique afin de réduire les frottements au minimum lorsqu’il bouge avec le vent.

Pour l’anecdote, on retiendra que la bille qui a été replacée vendredi matin était celle d’origine, qui supportait déjà le coq de la collégiale lorsqu’il a été installé il y a quarante ans.

Ce coq brillant à nouveau de toute nouvelle sa dorure sera d’autant plus visible pour les Aclots que les échafaudages sur la tour principale vont sans doute être enlevés progressivement à partir de la semaine prochaine.

Ce ne sera pas encore le cas du côté des deux autres tours. Mais quand on arrivera à l’enlèvement des échafaudages sur la tour où est fixé Jean de Nivelles, le célèbre jacquemart sera lui aussi descendu, pour des travaux de rénovation.

Ceux-là n’étaient pas non plus prévus initialement mais en le voyant de tout près, les membres de la fabrique d’église ont décidé de le faire, sans doute aux environs du mois de juin. Et les travaux s’annoncent plus importants que pour le coq, avec une révision de l’armature et du système de rotation qui grince assez fortement depuis des années.