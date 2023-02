Maxime Van De Woestyne devant les assises de Nivelles: un étranglement plus long qu’avoué ?

Ce vendredi matin, la juge d’instruction Stéphanie Colautti, les policiers et les enquêteurs qui ont travaillé sur ce dossier sont venus raconter la descente sur place, les interrogatoires et la reconstitution. Et les jurés ont constaté sur les photos projetées, en plus de l’apprendre via le récit des enquêteurs, combien Pierre Cowé vivait dans une situation précaire.

Un capharnaüm

Dans toutes les pièces, le sol et le mobilier de son logement étaient couverts d’objets divers, de déchets, de cannettes, de vêtements, de bouteilles… Pour les policiers qui sont intervenus sur place, impossible de relever dans ce capharnaüm d’éventuelles traces de lutte ou des objets en lien avec le drame.

Par contre, pour le toxicologue mandaté par la juge d’instruction, la victime ne s’adonnait pas, ou en tout cas plus, à des excès de boisson. C’est ce qu’établissent les résultats de ses analyses.

S’il est à présent en aveu de ne pas s’être soucié de l’état de santé de la victime, allongée au sol dans son studio du vendredi 3 décembre 2021 en soirée au lundi 6 décembre dans la journée, l’accusé maintient ne lui avoir porté aucun coup. Alors que le médecin légiste, lui, a relevé sur le corps plusieurs traces pouvant attester du contraire.

Maxime Van De Woestyne continue également à affirmer qu’après l’étranglement de quelques secondes qu’il avoue avoir commis vendredi soir, Pierre Cowé a consommé une boisson, et lui a parlé. La victime se serait également déshabillée dans le courant du week-end.

Mort de froid

Pour le légiste, tout cela est assez peu probable. En effet, la cause directe de la mort de Pierre Cowé est une hypothermie. En clair, il est mort de froid, alors que la température ambiante dans son logement était de 17 degrés. Mais il était allongé, nu sur le sol, et est resté dans cette position plus de 48 heures.

Selon le professionnel, ce qui s’est passé ne peut être le résultat que d’une immobilisation totale. Donc la victime devait avoir perdu conscience. Et l’autopsie n’a fait émerger qu’une seule explication à cet état d’inconscience prolongé: l’étranglement subi le vendredi soir par Pierre Cowé. En sachant qu’il faut maintenir (fermement) la prise pendant au moins 11 secondes pour que le cerveau ne soit plus suffisamment irrigué par le sang, et manque d’oxygène au point que la victime s’effondre.

Ce qui ne colle guère avec la version d’un étranglement "soft" maintenue par Maxime Van De Woestyne…