Protection des lanceurs d’alerte et développement durable, deux des nouveaux services de la Chambre de commerce et d’industrie du Brabant wallon

"On analyse les besoins des entreprises et on s’adapte à l’actualité, explique Céline Squelart, la directrice de la CCIBW dont le siège se situe dans le centre d’impression de Rossel à Nivelles Nord. Les formalités liées à l’export constituent un des grands pans de notre métier mais la chambre est multisectorielle et accompagne les entreprises de toute taille et à toutes les étapes de leur parcours. Et on s’adapte en lançant de nouveaux projets comme celui d’ancrer le développement durable dans les entreprises et d’en assurer la certification."

Avec son équipe composée de 10 personnes, la CCIBW développe aussi, et c’est nouveau, le mentorat entrepreneurial et même la protection des lanceurs d’alertes.

Si un employé découvre une infraction comme le rejet d’hydrocarbures dans un ruisseau par exemple, cette protection permet d’éviter d’éventuelles représailles (licenciement, mauvais traitements ou évaluations, etc.). Il s’agit d’une directive européenne et la CCIBW épaule les entreprises à mettre ce dispositif en place.

Le Brabant wallon, une vraie locomotive

Axel Boitel. ©Pierre O Tulkens Photography -

Difficile d’expliquer tous les métiers d’une CCI qui est parfois le passage obligé pour obtenir certificats et autres facilités. "Chez Gantrex, on a besoin de la CCI pour les certificats d’origine et pour d’autres formalités, explique Axel Boitel, nouveau président de la CCIBW et le COO de Gantrex, une entreprise elle aussi basée à Nivelles. On a toujours besoin de la CCI et j’ai d’ailleurs fait part dernièrement de deux conseils aux entrepreneurs: la diversification – la CCIBW a de nombreux outils pour les y aider – et la sécurisation de son business par le fait d’être sûr d’être payé et là aussi la CCIBW joue un rôle important. La chambre me correspond, car nous sommes des acteurs de terrain et j’aime bien savoir dans quel monde économique on vit."

La CCIBW, ce sont aussi des activités de réseautage au cours desquelles vous pouvez rencontrer les acteurs du monde économique et institutionnel et asseoir des relations d’affaires durables avec de nombreux chefs d’entreprise.

"C’est important de travailler avec des gens qui sont à côté de vous, poursuit Céline Squelart. C’est dans cette optique que nous organisons la soirée de gala “Dine with stars” (NDLR: à la Sucrerie à Wavre le lundi 5 juin prochain), une soirée qui met à l’honneur le savoir-faire du Brabant wallon: les restaurateurs, le service horeca, la culture et l’enseignement."

Aujourd’hui, 500 entreprises du Brabant wallon – sur plus ou moins 10 000 -, font partie de la CCIBW: "C’est très bien d’avoir 500 entreprises, poursuit Axel Boitel. Je siège aussi à l’Union wallonne des entreprises et je peux vous dire que le Brabant wallon, c’est la vraie locomotive économique de la Wallonie."