Gantrex, où comment l’expertise nivelloise se met au service d’Ariane 6 et du… Real Madrid

"Nous sommes le leader mondial du marché de la production, de la distribution, de l’installation et de la maintenance de solutions de rails de grue de haute qualité", résume Axel Boitel, le nouveau président de la CCIBW et qui, à 39 ans, est administrateur délégué de Gantrex Belgique et COO, ou directeur des opérations, du groupe qui emploie 360 personnes dans le monde dont 80 sur le site nivellois.

Gantrex développe des solutions partout où l’on doit déplacer des charges de plus de 20 tonnes. Dans le secteur portuaire par exemple, grâce à Gantrex, "les grues supportent 200, 280, voire 300 tonnes par roue, ce qui équivaut au poids de près de 100 voitures sur une surface équivalente à celle d’un smartphone", précisait le CEO, Maarten lmpens, dans Trends-Tendance.

Du chantier naval à Tottenham en passant par Wimbledon

Axel Boitel, le COO de Gantrex. ©EdA Maxime Freches

L’entreprise nivelloise est donc présente surtout dans les ports et les chantiers navals, mais aussi dans les aciéries, les fonderies d’aluminium, les dépôts ferroviaires et les industries lourdes…

"On est partout, mais on ne nous voit pas, sourit Axel Boitel. Et pourtant, et ça étonne beaucoup de gens, nos systèmes de rails sont présents dans le lanceur d’Ariane 6 à Kourou par exemple. Nous sommes aussi présents dans le sport pour le toit rétractable du court principal de Wimbledon et du nouveau stade de Tottenham ou le terrain de foot peut glisser pour faire place à celui du foot US. Enfin, nous travaillons sur le nouveau stade du Real Madrid pour le toit rétractable et aussi pour le terrain de foot ou plutôt les huit terrains sous la forme de plaques qui seront disposées dans un système rotatif."

Et tout ça au départ de Nivelles…

Gantrex connaît même une croissance effrénée, selon son COO et développe toujours de nouvelles solutions grâce à son département recherche et développement basé à Nivelles qui accueille aussi un des cinq centres opérationnels du groupe.