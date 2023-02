Pas (encore) de nouvelle offre d’achat pour le Waux-Hall

Ce qui ne veut pas dire que rien ne s’est passé pendant trois mois, précisait la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Écolo), au parlement de la FWB: "Des réunions ont lieu actuellement entre nos deux administrations pour examiner et débattre ensemble des contraintes techniques et budgétaires de l’une et l’autre partie. À ma connaissance, la ville n’a pas envoyé de nouvelle offre, j’imagine que celle-ci interviendra probablement à la suite de cette négociation. J’espère que le meilleur terrain d’entente sera rapidement trouvé entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la ville de Nivelles", affirmait la ministre en réponse à une question du député André Antoine (LE).