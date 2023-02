Nivelles : la procédure d’installation du chocolatier Leonidas est interrompue

Le collège communal, qui voit l’arrivée de cette entreprise d’un bon œil, avait remis un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme, le feu vert définitif relevant de la compétence du fonctionnaire-délégué. On a appris lundi que la procédure est pour l’instant interrompue, le fonctionnaire-délégué se rangeant aux conditions qui avaient été suggérées par le collège MR-Écolo.

En effet, celui-ci avait indiqué en novembre qu’il était certes favorable à l’arrivée de Leonidas à Nivelles Nord, mais que cette implantation devrait se faire dans un respect maximal en matière environnementale. Ce qui passait notamment, avant de faire entrer les pelles mécaniques en action sur le terrain, par un inventaire que devraient réaliser des botanistes.

On sait que les parcelles du zoning Nord sont susceptibles d’abriter quelques plantes rares et protégées, notamment des orchidées sauvages. Cet inventaire ne peut pas être réalisé en plein mois de février, sous peine de ne trouver que quelques vigoureuses perce-neige… Il faut attendre la fin du printemps, sans doute le mois de mai, pour pouvoir le faire en prenant en considération l’ensemble de la végétation qui sera alors sortie de terre.

Le Département de la nature et des Forêts (DNF) sera mis à contribution, tout comme les membres du plan communal de développement de la nature (PCDN) de Nivelles. L’échevin de l’Environnement, Pascal Rigot, lance d’ailleurs un appel à ceux qui auraient une connaissance de terrain permettant de contribuer à ce travail.

"L’idée est de prendre un peu de temps pour déterminer, sur base de cet inventaire, les meilleures mesures possibles de préservation de la biodiversité ou de compensation, précise Pascal Rigot. Cela ne remet pas du tout en cause le projet, que nous considérons comme important sur le plan économique. Il s’agit de concilier sur le site développement industriel et biodiversité, et c’est tout à fait possible."