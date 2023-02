Deux jours de transition au Recyparc de Nivelles

Le mercredi 15 février, beaucoup de Nivellois devront changer leurs habitudes. C’est en effet en milieu de semaine prochaine que sera inauguré le nouveau recyparc – on peut aussi dire parc à conteneurs ! – de l’intercommunale inBW. Après 14 mois de travaux, le nouveau site accueillera les citoyens dans un cadre plus moderne, avec un accès beaucoup plus aisé aux conteneurs, un "espace récup" et même un dispositif de mesure en temps réel de l’affluence et du remplissage des conteneurs.