Nivelles : un jury de 7 hommes et 5 femmes jugera Maxime Van De Woestyne à partir de jeudi

À partir de jeudi matin, ce sont sept hommes et cinq femmes qui plancheront sur les circonstances de la mort, en décembre 2021 dans un petit studio de la rue de Namur à Nivelles, de Pierre Cowé. Et par la même occasion sur le sort de Maxime Van De Woestyne, 35 ans, qui se trouvera dans le box des accusés et devra s’expliquer sur une prévention d’homicide volontaire.