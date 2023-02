Nivelles: les Gilles de l’Argayon ont… 40 carnavals

L’échevin du folklore, Benoit Giroul, y a rappelé le masque de cire du dimanche matin qui est une des caractéristiques des Gilles de l’Argayon, ou encore l’imagination dont la société fait preuve à l’occasion des soumonces générales. On les a déjà vus défiler en babeluttes, en nageurs, en étoiles, coiffés d’une maison en feu sur la tête… L’incontournable repas choucroute de la société, qui en sera à sa 43e édition en novembre prochain, a aussi été évoqué.

Le sens de l’humour les caractérise

Les Gilles de l’Argayon sont en réalité né le 11 novembre 1981, d’une scission au sein d’un autre groupe de gilles de la cité des Aclots. Yvon Jourdain, ce jour-là, avait en tête de démissionner de son poste de président.

"Mais à la place de lâcher ce folklore, je lui ai mis subrepticement dans la tête de fonder une nouvelle société, dont il serait évidemment le président, a rappelé samedi l’actuel président, Daniel Heymans. Société qui respecterait les traditions, les membres et les sympathisants:’’être gille entre amis en respectant la tradition’’ était la devise de la future société. Le premier comité était constitué d’Yvon Jourdain, Philippe Loicq, Willy Demoulin, Robert Scohy, Christian Potvin, Philippe Andrieux, Guy Simons et… le dinosaure qui vous parle. Hélas, quelques-uns nous regardent aujourd’hui d’un autre monde. Nous voulions affirmer notre identité nivelloise, c’est pourquoi nous avons pris le nom du géant de la ville, l’Argayon. Vingt-sept gilles participèrent au premier carnaval en 1982. Autant dire que la plupart des membres actuels n’étaient pas encore nés lors de la fondation de la société…"

Celle-ci a ensuite pas mal évolué. Ainsi, en 1988, suivant le folklore binchois, l’Argayon a décidé de ne plus crier ou chanter, se contentant du rythme des tambours. Les gilles se sont mis aussi à confectionner eux-mêmes leurs costumes pour les soumonces générales.

Autre caractéristique à épingler pour distinguer la dynamique société, outre le sweet de couleur et la casquette à pompons que portent les membres lors des soumonces en batterie, le sens de l’humour solidement cultivé en interne. On l’a encore constaté samedi à l’hôtel de ville à l’occasion des discours, mais Daniel Heymans et sa bande sont aussi devenus en terre aclote les rois du canular du 1er avril.

"Parmi les plus célèbres, un déplacement à Cuzco qui nous a fait perdre deux membres aussi folkloriques que le poisson, s’est souvenu le président dans son discours. Et deux parutions dans les journaux: la fin de l’Argayon avec photo en première page, et la création d’une deuxième confrérie de la tarte al djote."