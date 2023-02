Douze jurés à désigner ce lundi pour juger un drame de la marginalité

Le corps de cet homme de 55 ans avait été découvert le 7 décembre 2021 par la police, suite à un appel téléphonique. Une dame venait d’apprendre qu’une de ses connaissances, Maxime Van De Woestyne, avait passé plusieurs jours sur place puis quitté les lieux en découvrant, selon ses dires, la victime allongée par terre et qui ne semblait plus respirer. La dame a dès lors pris l’initiative d’aliter les autorités. Et un médecin local, requis par la police, avait confirmé le décès de Pierre Cowé, l’attribuant dans un premier temps à une cause naturelle.

L’homme vivait dans des conditions très précaires dans ce logement peu entretenu, situé au 186 de la rue de Namur. Il menait une existence marginale, et avait visiblement des problèmes de boisson. C’était aussi le cas de Maxime Van De Woestyne, né en 1988 et marginal lui aussi, qui était hébergé sur place depuis quelques jours lorsque le drame est survenu.

Les circonstances de la mort de Pierre Cowé sont en réalité assez floues. Alors qu’il était question d’un décès naturel, des confidences de son invité auprès de proches, quelques jours après le drame, ont permis de lancer l’enquête. Des traces d’étranglement ont finalement été décelées sur le corps, ainsi que certaines traces de coups.

Le suspect, lui, a admis qu’il avait effectivement eu un différend avec le Nivellois dans la soirée du vendredi, alors que le corps a été trouvé un lundi. Il a expliqué qu’il avait saisi la victime à la gorge, mais l’avait ensuite relâchée après quelques secondes. Et qu’ils ont ensuite tous deux passé le week-end sur place, sans que le comportement de Pierre Cowé ait été affecté par cette petite rixe.

Il y a cependant certains éléments des explications fournies par Maxime Van De Woestyne qui sont contradictoires, et d’autres qui ne collent pas avec les données objectives dont dispose la police.

Le médecin légiste qui a examiné le corps de la victime a conclu que l’homme était décédé d’hypothermie, attribuant celle-ci à une immobilisation prolongée sur le sol du logement. Et le décès, d’après le professionnel, ne remontait pas à plusieurs jours lorsque le corps a été trouvé. Van De Woestyne, actuellement en détention préventive, ne nie pas avoir quitté les lieux en laissant son ami allongé sur place, paniqué à l’idée qu’il soit mort.

Une des questions fondamentales du procès qui se tiendra à partir de jeudi sera donc celle du lien entre le décès du Nivellois et la rixe qui s’est produite entre les deux hommes le vendredi, ou peut-être une autre scène violence intervenue par la suite dans le courant du week-end.