Nivelles : un budget de plus de 27 millions pour le CPAS

La dotation communale augmente d’1,18 million d’euros: elle passe à un peu plus de 7,53 millions d’euros, en ce compris une dotation de crise. L’équilibre est également atteint via un prélèvement d’1,31 million dans le fonds de réserve ordinaire, et une reprise de provision de 500 000 €.

C’est que l’évolution des dépenses est rapide: celles consacrées au personnel (un peu plus de 15 millions d’euros avec des subsides représentant 51% de ce montant) augmentent de plus de 23%. Il faut faire face aux indexations de 2022 et celles prévues cette année, aux évolutions barémiques, et à la cotisation de responsabilisation.

Les dépenses de fonctionnement bondissent aussi de 33% à cause de l’évolution générale des prix, spécialement celui de l’électricité et du gaz. Quant aux dépenses de transfert, elles sont aussi en hausse puisque le nombre d’aides octroyées et de revenus d’intégration sociale (RIS) est en augmentation.

Il faut aussi compter avec l’aide fournie aux réfugiés ukrainiens mais pour celle-ci, le CPAS récupère plus de 100% de ses dépenses auprès du fédéral, ce qui permet de financer du personnel dédié.

Au passage, cela fait aussi augmenter les recettes, qui en plus de la dotation communale revue à la hausse gonflent également avec l’indexation des points de subsides APE et celle des loyers.

Quant au volet extraordinaire du budget 2023 du CPAS, des investissements sont prévus pour un total de 1,24 million d’euros, dont 500 000 € pour les avenants et le lot à relancer de l’extension de la maison de repos.

Les travaux de rénovation au musée communal sont aussi prévus pour 352 000 €, avec des subsides escomptés pour 246 000 €.

Les questions de l’opposition ont principalement porté sur une étude à réaliser à propos de l’avenir de la résidence Samiette. Le bâtiment est très énergivore et le rénover pourrait coûter très cher, au point qu’il pourrait être préférable de reconstruire. L’étude servira à alimenter la réflexion…

Le conseil a voté pratiquement à l’unanimité pour ce budget du CPAS, à l’exception de la conseillère de DéFI qui s’est abstenue.