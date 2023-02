La future école du Val de Thines à Nivelles: le collège est confiant…

Au dernier conseil communal, Louison Renault (PluS) s’est dit inquiet pour la pérennité du subside qu’avait prévu la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de financer la future école du Val de Thines. Le dossier de réhabilitation de l’ancien site industriel Arjo Wiggins ne bouge plus depuis des mois, et le conseiller socialiste a rappelé que la législature se terminera dans un an et demi.