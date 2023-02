Un 60e anniversaire après 3 ans d’absence: les mérites sportifs nivellois sortiront de l’ordinaire

Du côté de la Ville et de la Régie communale autonome (RCA) des sports, on confirme être dans les starting-blocks pour cette soirée qui aura lieu le 10 février à la salle des Heures Claires.

Le dîner d’ouverture, prévu pour 250 couverts et servi à partir de 18 h, est d’ailleurs déjà complet. Trois ans de manque et un bel anniversaire à fêter, cela motive visiblement le public aclot ! La remise des mérites sportifs proprement dite, elle, commencera ce soir-là aux environs de 20 h 30.

"Pour attribuer les prix, on aurait pu prendre trois années de référence mais comparer un titre ou une performance datant de 2020 ou 2021 avec un exploit sportif réalisé l’an dernier, c’était tout de même assez compliqué, indique l’échevin des sports, Germain Dalne. On a finalement pris 2022 comme année de référence. Les catégories, avec des prix Espoir, Effort, Handisport, Bénévolat, sports collectifs et sports individuels, reflètent notre vision du sport pour tous à Nivelles."

La volonté pour cette soirée exceptionnelle était aussi de mobiliser au-delà du petit monde sportif aclot. Parmi les participants figureront aussi des membres du secteur économique, des commerçants, des politiques – la ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glatigny sera présente – ou encore des acteurs du sport dans les communes des alentours.

Avec un jury renouvelé

Pour cette édition de relance, le jury qui désigne les lauréats a également été renouvelé: on y trouve désormais d’anciens sportifs de renom comme l’athlète Fatiha Baouf, ou le basketteur Tony Marion. Plusieurs journalistes sportifs ont aussi répondu présents. "On voulait redonner un petit coup de boost. On verra ce que le public pense des lauréats qui ont été choisis, et dont les noms seront dévoilés le 10 février…", sourit Germain Dalne.

Qui garde aussi quelques surprises en ce qui concerne l’animation de ce 60e anniversaire. On sait en tout cas qu’entre les remises de prix, le public assistera à des démonstrations de karatékas, d’élèves de l’École supérieure du cirque et des pom-pom girls d’Espace Santé. Vers 22 h, une soirée gratuite, ouverte à tous, suivra la cérémonie.