Nivelles: tout un hôpital mobilisé pour Abdoulaye, menacé d’expulsion

La CNE et le SETCA étaient mobilisés pour un travailleur de l’institution, Abdoulaye Dieme, qui travaille depuis 2020 au sein de l’équipe d’entretien.

Débarquant en Belgique en 2018 en provenance du Sénégal, il a introduit une demande d’asile peu après son arrivée dans le Royaume. Comme son statut de demandeur d’asile lui donnait accès au marché du travail, il a suivi une formation auprès de la MIRE Brabant wallon pour devenir technicien de surface en milieu hospitalier. Il a également suivi un parcours d’intégration et pris des cours de langue.

Son stage, le quadragénaire l’a fait au sein de l’hôpital de Nivelles où il a donné pleinement satisfaction dans ce métier pénible, par ailleurs en pénurie.

Très rapidement, la direction du groupe Jolimont lui a d’ailleurs proposé un contrat à durée indéterminée et depuis, il fait partie du personnel. Ce qui lui a aussi de louer un appartement dans la cité des Aclots.

Pratique, notamment pour assurer les gardes en pleine période Covid, quand les équipes de nettoyage intervenaient à toute heure dans les chambres où passaient des personnes potentiellement contaminées.

La disponibilité, la motivation et l’ouverture d’esprit d’Abdoulaye Dieme en ont fait un collègue unanimement apprécié au sein de l’institution.

Et puis est tombée une décision de refus de sa demande d’asile. Le recours introduit a récemment débouché lui aussi sur un avis négatif.

Le Nivellois va dès lors perdre son travail: la direction n’aura plus le droit de l’employer légalement, et il sera "expulsable" dans les trente jours de la décision négative qui a été rendue

"J’ai dû quitter le Sénégal parce que j’ai été très violemment agressé à cause de mon orientation sexuelle, confie Abdoulaye Dieme, très ému du soutien de ses collègues. J’ai expliqué tout cela, j’ai produit des documents, j’ai montré mes cicatrices, mes côtes cassées. Regardez ! Mais on ne me croit pas. Je ne comprends pas pourquoi."

La perspective de perdre un collègue aussi précieux est insupportable pour les équipes de l’hôpital. Avec le soutien des syndicats, qui ont aussi contacté la Ville de Nivelles mercredi soir, l’espoir est à présent d’introduire une demande de régularisation pour permettre à Abdulaye de rester en Belgique et continuer à travailler.

En quelques heures, la pétition demandant cette régularisation a recueilli 700 signatures. Et tous ceux qui rentraient pour prendre leur service à l’hôpital, jeudi matin, y ajoutaient leur nom.

"C’est super collègue, très pro, qui s’est intégré dans toutes les équipes, qui n’a pas ménagé ses efforts au bénéfice de tous les citoyens pendant le Covid: on ne peut pas lui dire maintenant “rentrez chez vous !”, s’indigne Claudia Reckinger, pour le SETCA. Ce serait vraiment dégueulasse ! C’est une situation injuste et intolérable."

Des lettres de soutien signées par des chefs de service de l’hôpital seront déposées à l’appui de cette demande de régularisation. Quant à la direction du groupe Jolimont, elle a non seulement exprimé son soutien à son travailleur, mais elle s’est également engagée à le réembaucher.

"Tout le monde est offusqué de cette situation. Nous sommes en train de recueillir un maximum d’éléments pour appuyer la demande de régularisation, indique Christian Guldentops, pour la CSC. On ne le laissera pas tomber !"