Nivelles : les médailles du carnaval sont gravées de l’athénée

Ceux-ci reçoivent une médaille officielle, gravée à leur nom et indiquant le nombre d’années qui leur vaut cette récompense. En théorie, pour permettre de préparer l’événement, les sociétés de gilles et de fantaisies transmettent aux environs du mois d’octobre les données à prendre en compte par la Ville. Mais en pratique, certains renseignements sont arrivés il y a seulement quelques jours…

Les médailles du carnaval, dont le dessin a été réalisé par le Nivellois Artisteeno, ont été commandées à l’étranger mais il faut y ajouter, au revers, la gravure personnalisée pour chaque gille. Les délais se réduisant, la Ville était en quête d’une solution… et l’a trouvée au sein de l’athénée royal.

Une centaine de médailles à graver

En effet, au sein de l’établissement scolaire aclot, un "fablab" a été lancé en 2017 avec des outils de programmation, d’impression 3D, de découpe numérique ou encore de thermoformage. Il s’est développé depuis, comptant désormais sept imprimantes 3D, des outils de découpe sur vinyle, et une découpeuse-graveuse laser. Les élèves y développent divers projets, par exemple pour élaborer les produits des mini-entreprises. Mais ils viennent aussi librement, les temps de midi, pour personnaliser divers objets, s’initier à la modélisation…

"La graveuse laser permet de graver les médailles, il faut juste bien comprendre le processus, et la paramétrer en fonction du type de métal, explique Julien François, professeur de sciences qui gère le fablab avec sa collègue Dominique Gilsoul. Nous avons fait quelques essais, et c’est au point. Pour les élèves, c’est une reconnaissance de travailler pour la Ville et le folklore nivellois."

Parce qu’en effet, depuis quelques jours, une dizaine d’élèves se relaient pour graver la centaine de médailles confiées par la Ville. Jeudi midi, c’était Florian, un élève de 3e secondaire, qui gérait la machine.

Les inscriptions à graver sont regroupées dans un fichier, où les noms sont cochés au fil de l’avancement du travail. Il faut compter un gros quart d’heure par médaille. Après avoir positionné celle-ci dans la graveuse, Florian vérifiait sur l’écran branché à un Mac Mini l’exactitude des inscriptions et leur centrage, avant de lancer le processus. "Une fois qu’on a compris comment faire, c’est assez facile", glissait-il, tout de même concentré sur la tâche.

Une soixantaine de médailles sont déjà prêtes et l’échevin du Folklore, Benoît Giroul, était sur place jeudi pour se rendre compte du résultat. Celui-ci est probant, et grâce aux élèves de l’athénée, tout sera terminé dans les temps.