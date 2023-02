Nivelles : les Amis des Récollets adressent une lettre ouverte à Elio Di Rupo

Au dernier conseil communal aclot, il a été précisé que le promoteur pouvait compléter sa demande sans être tenu à des délais précis, la procédure n’étant lancée qu’une fois le dossier complet. Le collectif Les Amis des Récollets, lui, a décidé de ne pas attendre: il vient d’adresser une lettre ouverte au ministre-président de la Région wallonne, Elio Di Rupo.

Où les oreilles de Valérie De Bue risquent de siffler

Un courrier à la lecture duquel les oreilles de la ministre régionale en charge du patrimoine, Valérie De Bue, risquent de siffler. Le comité rappelle en effet que la Nivelloise a refusé de classer l’ancien couvent, malgré les avis favorables rendus par la Commission royale des monuments, sites et fouilles et par l’Agence wallonne du patrimoine.

"Voilà plus de 25 ans que la demande de classement de l’entièreté du monument – l’église a été classée en 1936 – est soutenue sans discontinuité par la Commission royale des monuments, sites et fouilles, indiquent les Amis des Récollets. En 2003, le site est placé une première fois sur la Liste de sauvegarde par le ministre Daerden. Les arrêtés de classement qui seront rédigés par la suite resteront malheureusement sans signature. Néanmoins, aucun des douze ministres en charge du patrimoine qui ont précédé Madame De Bue ne refusera formellement ce classement."

Et de dénoncer la position de la Nivelloise, qui estime qu’un classement ne servirait qu’à accélérer la dégradation du bâtiment alors qu’un projet pourrait lui donner une deuxième vie. Les Amis des Récollets mettent en cause l’objectivité de la ministre, dont il rappelle qu’elle faisait partie de la majorité communale lorsque la Ville a vendu l’ancien couvent.

« Une approche différente est toujours possible »

Les Amis des Récollets se veulent très clairs sur leurs intentions pour la suite de la procédure.

"Nous attirons votre attention sur le fait que nous actionnerons tous les leviers et emploierons toutes les procédures afin de tenter de sauver cet édifice, annoncent-ils au ministre-président de la Région wallonne. Ce faisant, nous nous inscrirons dans les pas des nombreuses actions qui ont permis ces derniers mois de sauver des biens patrimoniaux menacés de destruction […]. Vu la demande de permis d’urbanisme introduite dernièrement par le promoteur, nous attendons que votre gouvernement se positionne en faveur du couvent des Récollets en faisant en sorte de ne pas participer à l’octroi d’un permis qui reviendrait à altérer définitivement l’intérêt historique et architectural de cet édifice exceptionnel. Nous estimons qu’une approche différente est toujours possible et ce, dans l’intérêt de toutes les parties à la cause."