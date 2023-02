Nivelles : apposer une plaque à la mémoire de l’échevin Alberto Borin à l’école de la Maillebotte ?

Enseignant de formation, Alberto Borin a été député fédéral et sénateur mais à Nivelles, c’est surtout en tant qu’échevin de l’Enseignement qu’il avait marqué les esprits. En soutenant à bout de bras l’académie qui est aujourd’hui un fleuron, et également en relançant l’école de la Maillebotte.

En effet, celle-ci avait été fermée par la Communauté française en 1990 et les bâtiments avaient été laissés à l’abandon. L’échevin socialiste s’était battu pour que la Ville rachète le site et y crée une école communale. Pour la première rentrée, en 1998, il y avait déjà 200 élèves et le succès de l’établissement scolaire ne s’est pas démenti depuis.

Au conseil communal de la semaine dernière, le bourgmestre, Pierre Huart, a demandé aux élus et au public présent dans la salle des mariages de respecter une minute de silence à la mémoire de l’ancien échevin. Et pour le groupe PluS, Louison Renault a suggéré en fin de séance que la Ville donne le nom d’Alberto Borin à l’école de la Maillebotte. À l’instar de l’école communale de Baulers, par exemple, baptisée depuis 2008 "École André Hecq", en hommage à son directeur décédé.

La réponse du collège est nuancée. Lors d’échanges informels précédant le conseil communal, il avait été constaté qu’Alberto Borin n’avait jamais été directeur de l’école de la Maillebotte. Le collège en a cependant rediscuté par la suite. L’échevine de l’Enseignement, Isabelle Bourlez, en rendant compte de ces réflexions collégiales, a commencé par préciser qu’un hommage se justifie tout à fait, vu l’énergie qu’Alberto Borin a consacrée à la relance de l’école. Mais en même temps, le nom "Maillebotte" représente davantage qu’un lieu géographique à Nivelles. Il symbolise aussi toute une vie de quartier.

"Ce que nous proposons pour l’instant, c’est de poser une plaque commémorative pour effectivement rappeler tout ce que Monsieur Borin a réalisé, a prolongé l’échevine. Pour le reste, nous allons laisser passer un peu de temps, peut-être voir aussi avec la famille… On ne dit pas non, mais nous ne voulons pas précipiter les choses."