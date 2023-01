Nivelles : les aînés de Nos Tayons choyés… à la Djan d’Nivèles

Celle-ci fait pratiquement partie du patrimoine nivellois puisqu’elle est toujours réalisée en respectant la recette authentique mise au point au sein de la Brasserie Duvieusart, laquelle a cessé ses activités suite à un incendie survenu dans les années 1950.

Mais les confrères aclots ont à cœur de respecter d’autres traditions: depuis pratiquement la fondation de leur confrérie, ils offrent à la fin du mois de janvier un goûter aux aînés nivellois.

Comme on s’en doute, les deux ans de pandémie ont fortement contrarié cette organisation mais mardi dernier, dans l’après-midi, on servait à nouveau de l’Archiduc dans une ambiance musicale, dans la salle des fêtes de la maison de repos Nos Tayons. En tablier, une demi-douzaine de membres de la confrérie étaient mobilisés aux côtés du personnel de l’institution pour servir le goûter aux pensionnaires.

Grâce aux activités organisées au cours de l’année (et notamment les six jours de service lors du dernier marché de Noël), les assiettes se sont garnies de pâtisseries et autres "petites douceurs", tandis que certains pensionnaires se laissaient aller à quelques pas de danse sur des airs anciens joués par l’orchestre lui aussi invité par les confrères.

"C’est une tradition à laquelle nous tenons, souriait sur place le grand maître, Christian Brogniez. L’objectif est vraiment de permettre à nos aînés de passer un bon moment en début d’année. Auparavant, nous offrions des cougnous mais c’est un peu dépassé et fin janvier, ce n’est plus trop la période… On est donc passé aux mignardises et comme vous le voyez, c’est apprécié !"

Après ces desserts venait évidemment la bière: Archiduc ou Djan d’Nivèle, ambrée ou blonde, chacun avait sa préférence parmi les tables dressées et il n’y en avait pas vraiment une qui connaissait davantage de succès que l’autre, mardi après-midi aux Tayons.

"Nous demandons aux pensionnaires ce qu’ils préfèrent, c’est à eux de choisir, expliquait le grand maître de la confrérie. Et évidemment, nous suivons aussi les instructions du personnel de la maison de repos, qui connaît les régimes particuliers que certains doivent suivre."