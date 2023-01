Nivelles : ventes de cocaïne pilotées depuis la Guinée, suite

Le territoire couvert était découpé en trois secteurs où travaillaient plusieurs livreurs. Ceux-ci s’approvisionnaient plusieurs fois par jour auprès de "nourrices" qui leur distribuaient la cocaïne par 50 pacsons afin d’éviter qu’ils se fassent arrêter avec des quantités trop importantes.

Les livreurs circulaient dans des Toyota acquises au nom d’une société bruxelloise et recevaient, toujours via des applications, les adresses où se rendre et les quantités à vendre. Des "dispatchers" dont certains basés en Guinée, leur transmettaient ces données. L’argent, lui, remontait via les nourrices vers une "banquière", en contact direct avec le dirigeant.

D’après les enquêteurs, en dix mois, ce trafic a généré au moins 3 millions d’euros. Les livreurs étaient payés 3 000 € par mois, d’après les confessions d’un prévenu, et les nourrices recevaient 1 000 € de plus.

« Il faut arrêter de rigoler ! »

Après les réquisitions – plus de 30 ans requis à l’encontre des dix prévenus -, la parole était à la défense. Ce sont surtout des peines de travail qui ont été plaidées, les prévenus regrettant s’être laissés piéger par appât du gain.

"C’est un dossier très triste, mon client a fait des choix qui ont des conséquences aujourd’hui pour sa capacité à s’en sortir…", a plaidé l’avocate d’un Bruxellois contre qui quatre ans de prison ont été requis.

Réplique de la substitute: "Aujourd’hui, ça me fait mal aux oreilles d’entendre que le prévenu prend ses responsabilités, en disant qu’il transportait des sacs sans savoir ce qu’il y avait dedans. Le dossier est clair et la personne qui a mis en place son business depuis la Guinée était prudente et intelligente: elle ne faisait appel qu’à des gens de confiance. Il faut arrêter de rigoler !"

Jugement le 6 mars.