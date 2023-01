Carnaval de Nivelles : 600 gilles dans les starting-blocks

"Enfin, on revient à un carnaval normal !", se réjouit Benoît Giroul. On va donc retrouver ce qui fait les spécificités du carnaval de Nivelles, comme la coexistence d’une cavalcade d’une vingtaine de groupes, suivie par un cortège de gilles.

Ce sont pas moins de dix sociétés de gilles, paysannes et fantaisie qui animeront le centre-ville durant trois jours: ils sont environ 600, très motivés pour battre à nouveau le pavé sans la moindre restriction sanitaire.

Le programme de 119e édition est classique: on commencera le samedi 25 février à 14 h 30 avec le cortège du carnaval des enfants, qui descendra de la gare à la Grand-Place en compagnie des T’Chapelles, du Corps musical nivellois et de l’école carnavalesque. Mais il se dit qu’un groupe de filles compte bien mettre aussi de l’ambiance en descendant la rue de Namur !

Au Waux-Hall vers 16 h, un spectacle de magie de Doug Spincer sera offert aux participants et on élira le prince et la princesse du carnaval. Ceux-ci auront le privilège d’ouvrir, en calèche, le cortège du dimanche.

Le dimanche 26 février, le ramassage en batterie animera la ville bien avant le lever du soleil et les sociétés de gilles danseront dans les rues en attendant d’être reçues à l’hôtel de ville pour la remise des médailles. Moment unique: les Gilles Nivellois fêteront leur 100e anniversaire.

La cavalcade, elle, partira le dimanche vers 13 h 50 depuis la gare, pour descendre sur la Grand-Place. Au total, 23 groupes participeront. Au programme, quelques groupes locaux mais aussi les Macrâles de Bachères, les Ours d’Andenne et le Showband de Maubeuge. Un groupe togolais, comprenant des danseurs et des échassiers, devrait aussi assurer le spectacle.

Le cortège des gilles suivra à partir de 15 h 15, avec leurs airs typiques et les pluies d’oranges qui n’avaient plus zébré le ciel de la rue de Namur depuis deux ans.

Le lundi, pas de carnaval des écoles

Le lundi 27, ces joyeux emplumés seront à nouveau en ville dès le matin, et quelques surprises sont annoncées aux alentours des établissements horeca. Par contre, il n’y aura pas de carnaval des écoles: avec le nouveau calendrier scolaire, elles seront en congé ! Par contre, un défilé est prévu pour les enfants et les associations qui organisent des stages, sur la Grand-Place à partir de 15 h.

Le carnaval aclot, avec son spectaculaire rondeau nocturne, se formera à partir de 19 h 15 sur la place de Lalieux. Le feu d’artifice sera tiré à 22h et les Aclots sont invités à se déguiser pour assister à ce moment unique. Un concours de selfie est prévu pour assurer la vigueur de cette tradition.

Le mardi 28 février, ce sera le "raclot" des sociétés, dans leurs locaux, à partir de 14 h.