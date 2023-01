Les Gilles Nivellois ont… leur tunnel

Avec un événement exceptionnel au cœur de la tradition: le dévoilement d’une plaque de lieu au nom d’une des dix sociétés que compte Nivelles. Pas n’importe laquelle puisque les Gilles Nivellois sont les plus anciens, et fêtent cette année leurs 100 ans d’existence.

Il y a déjà eu quelques manifestations pour marquer cet anniversaire peu commun et samedi en début de soirée, lorsqu’ils se sont engagés avec leur musique dans la petite rue de l’Étuve, à l’arrière du palais de justice, une bonne partie des membres n’étaient pas au courant de la surprise qui leur était réservée.

Ne dites plus « tunnel du Match »

Au bout de cette rue, on trouve un passage couvert qui permet de rejoindre le boulevard fleur de Lys en longeant un parking et l’entrée d’une grande surface. Ce que les Nivellois appellent souvent le "tunnel du Match" n’est assurément pas le coin le plus riant du centre-ville mais lorsque les tambours, la grosse caisse et les sabots des gilles qui empruntent ce passage y résonnent tous ensemble, le moment est souvent très fort, et pas que pour les tympans.

Samedi, lorsque les Gilles Nivellois sont arrivés à l’entrée du tunnel, un petit drink leur a été offert. En présence du collège, leur président, Aimé L’Hermite, a été invité à monter sur une escabelle, non pas pour haranguer ses troupes, mais pour découvrir une mystérieuse plaque.

Elle indique que l’endroit s’appellera désormais "Tunnel de la société royale des Gilles Nivellois". La nouvelle a été accueillie avec la joie qu’on devine, applaudissements, danses et feux de Bengale à l’appui.

Le prochain rendez-vous pour les fans de carnaval sera le 11 février, pour les soumonces générales. Pratiquement un carnaval en soi puisque les dix sociétés de gilles et de fantaisie seront de sortie, chacune avec des déguisements différents et qui, selon la tradition, restent secrets jusqu’au jour J. Surprise, créativité et déluge de couleurs seront sans aucun doute au rendez-vous.