Nivelles : le coq de la collégiale peut être admiré de tout près les deux jours de ce week-end

On sait que depuis l’été dernier, des travaux de rénovation extérieure sont en cours, et concernent notamment le remplacement des toitures de la collégiale. Dans ce cadre, il n’était pas prévu de rénover le coq, puisqu’il ne semblait pas abîmé. Mais une fois les échafaudages du chantier permettant d’arriver au sommet de la tour, il est apparu que la dorure du volatile avait tout de même perdu de sa superbe. À trop fréquenter les pigeons…

Finalement, il a été décidé de l’enlever – il fallait juste ajouter un étage d’échafaudage – et de lui donner un petit coup de neuf. C’est auprès des spécialistes de la dinanderie Clabots, à Dinant, que le coq aclot a été envoyé quelques jours pour une cure de remise en forme. Et ce vendredi, il était de retour à la collégiale, complètement redoré à la feuille d’or.

Sa structure en cuivre, elle, était encore en bon état et n’a pas nécessité de réparation particulière. La girouette n’est pas très ancienne: c’est sans doute une des dernières pièces qui a été posée lors de la rénovation du clocher, laquelle s’est achevée dans les années 1980.

"Nous n’en avons pas retrouvé de traces dans les archives, on ne sait pas qui est l’artisan qui l’a réalisé, ajoute le président de la fabrique d’église, Jean-Paul Étienne. Ce qui est certain, c’est qu’il n’est pas vieux. Quand la flèche gothique s’est effondrée suite aux bombardements de mai 1940, on n’a pas récupéré de coq. Il faudrait vérifier s’il y en avait un…"

Quoi qu’il en soit, tout le monde pourra voir le coq actuel de tout près, ce week-end, avant qu’il remonte au sommet du clocher lorsque la météo sera favorable à sa remise en place. En effet, il sera exposé à l’intérieur de la collégiale Sainte-Gertrude ce samedi de 14h à 17 h. Il sera béni lors de la messe de dimanche matin, puis restera encore visible jusqu’à 17h pour les curieux.