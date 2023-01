Nivelles : les fêtards n’affronteront pas le noir lors des trois nuits festives du carnaval

De quoi réaliser de sérieuses économies du côté des pouvoirs locaux mais à l’approche des festivités du carnaval, la question de la pertinence de cette mesure s’est posée. On sait que le ramassage conduit les gilles à marcher en petits groupes dans les rues bien avant le lever du soleil. Et les réjouissances se poursuivent aussi bien après minuit, lors du carnaval mais également à l’occasion des soumonces.

Tout le monde garde en tête, évidemment, le drame qui est survenu l’an dernier à Strépy-Bracquegnies, lorsqu’une voiture a fauché un groupe de gilles et tué plusieurs d’entre eux. Et des questions de sécurité se posent aussi pour les autres fêtards, en périphérie des cortèges, qui pourraient déambuler dans l’obscurité complète…

Au conseil communal de lundi soir, Céline Scokaert (PluS) a rappelé que lors des nuits de réveillon, à Noël et au Nouvel An, ORES avait accepté de laisser l’éclairage public en fonction. Elle a dès lors demandé si cela pouvait aussi se faire, à un niveau plus local, pour le carnaval de Nivelles.

En réalité, le collège communal avait déjà fait cette demande et elle a été acceptée. Les rues de la cité des Aclots seront donc éclairées comme avant la crise énergétique, non seulement lors des trois nuits festives du carnaval, mais également le 28 janvier pour les soumonces en batterie et le 11 février à l’occasion des soumonces générales.

"Bonne nouvelle !", a salué Bernard De Ro (Les Engagés), en s’inquiétant tout de même: il y a quelques mois, ORES avait expliqué qu’éteindre – ou allumer – l’éclairage public dans une seule commune était très compliqué, puisqu’une seule cabine électrique peut parfois desservir plusieurs entités.

"Depuis, la situation a évolué, a rassuré le premier échevin, Pascal Rigot. ORES nous a confirmé qu’ils étaient à présent techniquement en capacité de le faire."