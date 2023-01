Braine-l’Alleud : quand acheter devient comme une drogue

L’oniomanie, trouble lié à l’achat compulsif, se caractérise par des besoins excessifs d’achats et donc de dépenses. Il existe des variantes. L’une d’elles s’est trouvée au centre d’un dossier examiné lors de l’audience correctionnelle de Nivelles le 20 décembre dernier. Sur le banc des accusés, une femme, Annie, 63 ans, et son compagnon Jean, 65 ans (prénoms d’emprunt), de Braine-l’Alleud. Côté parties civiles, le patron d’une agence immobilière d’Ixelles et son fils, grugés de 419 000 € entre le 3 octobre 2016 et le 26 janvier 2019.