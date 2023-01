Brabant wallon : 10 aveux de faillite, ce lundi, au tribunal de l’entreprise

Il est à la tête d’une petite entreprise de construction qui ne peut récupérer aucune créance et dont le comptable lui a conseillé de passer par l’aveu. Il a aussi la responsabilité d’une société d’achat/vente d’immeubles dont il est incapable de préciser l’importance des dettes. Le tribunal lui a fait observer qu’il serait peut-être plus intéressant pour lui de les mettre en liquidation. L’homme hésitait. "Revenez dans huit jours avec des documents chiffrés. Et avec votre comptable, si possible…"

Le secteur de la construction était également présent par le biais d’une société de Chaumont-Gistoux, cible de deux fournisseurs. Un litige qui n’a pu momentanément pas plus être vidé que celui qui oppose une entreprise de Nivelles à laquelle une société métallurgique de Braine-l’Alleud doit 20 000 €. Un plan d’apurement a été établi et 3 000 € ont été effectivement payés. On se reverra le 12 juin pour constater si ce plan est respecté à la lettre. On en termine pour ce secteur avec l’aveu d’un menuisier de Wavre dont un immeuble a déjà été saisi et dont le passif est de 25 000 €. Le seul actif est une camionnette.

L’horeca continue de souffrir du Covid. Les exploitants d’un restaurant de Grez-Doiceau, avec un employé et un cuisinier en chômage économique depuis neuf mois, croyaient pouvoir remettre leur commerce à un candidat qui a fini par renoncer. Le passif s’élève à 100 000 €. Le tenancier d’un tea-room de Rixensart met lui aussi la clef sous le paillasson avec un passif de 30 000 €.

On en arrive à l’automobile présente, elle aussi, pour deux dossiers. Le premier concerne un Perwézien auquel une société de dépannage faisait assez régulièrement appel en renfort, ce qui n’est plus le cas. Son passif est de 50 000 €. À Rebecq, une société d’achat/vente de véhicules arrête elle aussi les frais (des dettes de 63 000 €) car son pendant français, avec lequel elle était en cheville, vient d’être condamné par jugement.

On termine avec les aveux d’un commerce de vêtements de Rixensart et d’une agence de voyages d’Ottignies (60 000 €).