Voeux aux habitations sociales diu Roman Païs: un espoir pour les logements aux Chabotes à Nivelles

Et comme il n’y avait pas eu de vœux en 2021 et 2022 pour cause de crise sanitaire, le directeur-gérant Pol Rochefort a commencé par remercier tous ceux qui, durant les deux ans de pandémie, sont restés au service des usagers.

Le travail a aujourd’hui repris. "En 2022, il y a eu 158 désignations par le comité d’attribution, donc 158 attributions de logements à des personnes ou des familles, et 6 875 interventions, ce qui n’est pas peu, a confirmé Pierre Huart, qui préside le conseil d’administration. Fin décembre, le contentieux était de 0,58% du chiffre d’affaires. C’est un taux très bas."

Les investissements annuels pour l’entretien du parc locatif se poursuivent également, et ils représentent environ 20% du chiffre d’affaires de la société. Quant aux projets, ils ne manquent pas. Outre la poursuite du grand plan de rénovation qui concerne quelque 700 logements, les HSRP vont s’attaquer à la construction de 26 logements à Sainte-Barbe (Nivelles) dans le cadre du projet "quartier en transition". Dix devraient aussi sortir de terre à Wauthier-Braine, il est aussi question de la rénovation de la cure d’Oisquercq, de 20 logements à Clabecq, de la mise en œuvre d’une zone d’aménagement communal concerté (ZACC) à Rebecq…

Prochainement, les HSRP lanceront aussi la première phase du quartier des Chabotes, à Nivelles, avec la construction d’une crèche et de cinq logements à mettre en location. Pour la suite, une quarantaine de logements qui seront vendus à des jeunes ménages, c’est cependant plus compliqué. Lors de l’élaboration du projet qui conjugue la construction de maisons et d’appartements publics et des logements privés (près de 150 au total), il était prévu que la Société wallonne du logement (SWL) finance en partie le volet public. Mais les temps étant difficiles sur le plan financier et la procédure ayant été longue, ces montants régionaux ne sont plus disponibles. Les HSRP, où on tient à faire aboutir le dossier, doivent dès lors trouver d’autres sources de financement…

Présent lors des voeux, le ministre régional du logement Christophe Collignon a avancé une piste de solution pour la société de logements aclote. Il a en effet annoncé que la Région lancerait bientôt un appel à projets doté d’un budget de 100 millions d’euros pour des partenariats public-privé. "Cela pourrait vous venir en aide, c’est une opportunité à saisir", a-t-il glissé.