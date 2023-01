Nivelles et Genappe: un nouveau plan stratégique pour l’AMO Tempo

Les fondamentaux, à savoir aider les jeunes via un travail individuel et des actions collectives, avec des valeurs fortes de bienveillance, de respect et de solidarité, restent évidemment identiques. Et une série d’actions (lire ci-dessous) seront poursuivies.

Renforcer le travail de rue, les partenariats, la présence dans les écoles secondaires

Mais d’autres sont ajoutées et Tempo a également la volonté de renforcer sa visibilité. "On ne peut pas avoir un super-programme et rester dans nos murs, indique Fabrice Amico, qui a pris en décembre dernier ses fonctions de directeur. Nous devons renforcer le travail de rue, les partenariats, notre présence dans les écoles secondaires pour expliquer ce qu’on fait… Les deux Communes et les établissements scolaires sont réceptifs."

Les écoles sont des partenaires importants pour Tempo, d’autant que le nouveau diagnostic social a identifié la problématique du décrochage scolaire comme étant importante sur le territoire. Et la période post-Covid l’a encore fortement amplifiée.

L’AMO mène déjà des actions en rapport avec les écoles de devoirs et proposera désormais à Genappe et Nivelles des tutorats de groupe, entre élèves du secondaire en difficulté et étudiants du supérieur, les samedis dans le cadre du projet CQFD.

Solidarcité

Mais deux nouvelles actions phares du plan stratégique concernent directement ce phénomène de décrochage scolaire. La première, baptisée Solidarcité, est déjà organisée dans d’autres AMO et est lancée par Tempo pour des jeunes de 16 à 25 ans. Il s’agit d’un programme de volontariat de six à neuf mois pour permettre à ceux qui n’adhèrent plus au système scolaire de s’inscrire dans des projets au service de la collectivité.

Ce qui leur permettra aussi d’en apprendre plus sur eux afin de se réorienter utilement, et l’approche de groupe se combine également avec un suivi individuel. Cette action vient de débuter et le groupe se compose de dix jeunes, afin d’accorder à chacun une attention la plus juste possible et instaurer une dynamique de groupe.

TempoRise

L’autre projet s’appelle TempoRise. Celui-ci s’adresse aux jeunes en décrochage scolaire ou social afin de les "remobiliser", une semaine par mois, via des ateliers de connaissance de soi et de remise en confiance, une reconnexion à la nature, des rencontres et des expériences – réalisation d’une émission de radio ou d’un film, participation à un atelier d’écriture… – qui changent le regard porté sur les choses.

Figure aussi dans le nouveau plan stratégique le projet K-Ban, toujours en construction avec d’autres AMO et des partenaires, pour accueillir des jeunes qui connaissent des soucis de santé mentale.