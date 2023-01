Nivelles : un parc pour PME et TPE à l’enquête publique dès vendredi

L’étude d’incidences est aujourd’hui bouclée, et est annexée à la demande de permis qui fera l’objet d’une enquête publique, à partir de ce vendredi 13 janvier. Le dossier complet pourra être consulté sur rendez-vous durant un mois auprès du service communal de l’urbanisme de Nivelles et ceux des Communes limitrophes de Seneffe, Ittre, Braine-le-Comte et Braine-l’Alleud.

Le promoteur y détaille les options qu’il a retenues pour concrétiser son parc PME sur un terrain de 7,2 hectares situé entre la rue du Panier Vert, l’autoroute E19, le contournement Sud et le tracé du RAVeL.

Au risque de sacrifier la fameuse "couronne verte" autour de Nivelles, chères aux autorités locales ? "Non parce qu’ici, même si les parcelles servent jusqu’à présent pour l’agriculture, l’affectation du sol prévoit déjà une zone d’activité économique mixte", indique le bourgmestre, Pierre Huart.

Neuf bâtiments de type PME/semi-industriel

Pour résumer, la demande de permis prévoit la construction de neuf bâtiments de type PME/semi-industriel destinés à l’artisanat, la production ou encore le stockage sur environ 32 500 m, ainsi que trois plateaux de bureaux pour un total de 2 268 m, une cafétéria et une conciergerie. Le site totalisera un peu plus de 400 places de parking dont 50 places prévues en toiture.

Lors de la première présentation publique, BVI.EU avait indiqué vouloir tirer parti de la déclivité naturelle du terrain pour répartir les bâtiments, conserver une haie historique sur le site, et favoriser la mobilité douce avec le passage du RAVeL.

Depuis, certaines remarques des riverains et de l’auteur de l’étude d’incidences ont été prises en compte, notamment en ce qui concerne la volumétrie des bâtiments, certains cheminements et l’adaptation de l’entrée sur le site. Reste à savoir si, au terme de l’enquête publique, tout le monde sera convaincu…

Le dossier a été présenté et examiné à huis clos par la CCATM jeudi dernier: douze membres ont voté favorablement, et deux ont opté pour le non.