Nivelles : les gilles aclots de sortie pour les auditions de batteries

D’accord, le carnaval de Nivelles, ce n’est pas vraiment pour tout de suite puisque les deux cortèges, le carnaval des écoles et le raclot sont programmés le dernier week-end du mois de février. Mais ceux qui seraient allergiques aux airs de gilles, aux poignées de confettis dans le dos et aux oranges volantes ont sans doute déjà eu quelques palpitations le week-end dernier. Vendredi, du côté de la place de Lalieux et surtout samedi soir dans l’hyper-centre, on entendait déjà le son des tambours et des grosses caisses.