Deux arbres en travers du Ravel entre Nivelles et Seneffe

On ne pouvait plus rouler sur le réseau Ravel entre la sortie de Nivelles et Seneffe, dimanche matin, en tout cas pas en restant continuellement sur son vélo: à hauteur du km 11,1 de l’ancienne ligne 141, les rafales de vent ont eu raison de deux gros arbres poussant l’un contre l’autre en bordure du parcours, et qui sont tombés perpendiculairement au chemin.