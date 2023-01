Un afterwork « courts-métrages » ce vendredi au Ciné 4 de Nivelles

Une manière différente d’aller au cinéma avec évidemment des films au programme, mais aussi en misant sur la convivialité via un petit drink servi après la séance, histoire de susciter les échanges entre spectateurs désireux de se détendre et de parler des œuvres qu’ils viennent de voir ensemble.

La musique pour fil rouge

Un nouvel afterwork est dès lors prévu ce vendredi 13 janvier, dès 18 h, sur le thème "Musique et Cinéma". Une sélection de six courts-métrages sera projetée durant environ une heure et demie, avec comme fil rouge la musique.

Ce sont des films belges qui ont été retenus, tant francophones que néerlandophones, proposés par l’Agence belge du court-métrage et Dalton Distribution. Le programme a été baptisé "Hors de portée" et l’idée est de découvrir des réalisateurs méconnus, parfois des débutants dont le parcours est à suivre, venant des deux côtés de la frontière linguistique.

Le format favorise ces découvertes et ces courts-métrages seront aussi bien des documentaires sur des groupes musicaux que des films d’animation où la musique joue un rôle prépondérant, ou encore des fictions dont les personnages jouent de la musique.

« En cour (t) de route »

"Les courts-métrages, qui imposent un autre rythme d’écriture, proposent souvent énormément de belles choses, indique le programmateur du Ciné 4, Grégory Lacroix. Culturellement, c’est aussi intéressant pour nous de voir ce que font les réalisateurs flamands: c’est un vivier artistique qu’on connaît trop peu."

Cette projection fait en réalité partie d’un projet plus large, "En cour (t) de route", qui vise à faire circuler des courts-métrages en Flandre et en Fédération Wallonie-Bruxelles lors de quatre programmes proposés tout au long de la saison.

Le Ciné 4 avait déjà proposé un premier programme, consacré au cinéma fantastique, et accueillera aussi le prochain à la mi-mars. Il sera cette fois consacré aux films de femmes, avec un cinéma engagé. Une nouvelle séance est prévue en fin de saison avec un thème estival, tournant autour de l’eau.