Nivelles : le promoteur Lixon dépose une demande… incomplète pour l’ancien couvent des Récollets

Et pour cause: il n’y a jamais eu de demande de permis d’urbanisme déposée par Lixon pour l’ancien couvent. On se souviendra qu’en mai 2019, le promoteur avait organisé une réunion publique à l’hôtel de ville de Nivelles, pour présenter une première esquisse de son projet. Mais l’idée à l’époque était de récolter sur cette base les remarques des Nivellois pour en tenir compte, et d’associer les personnes intéressées à l’évolution du dossier via la tenue d’ateliers citoyens.

Les options avancées alors, c’est-à-dire la création de 3 000 m2 de logements ou de bureaux avec la démolition d’une aile "moins intéressante" du bâtiment, la création d’un parking en sous-sol et la construction d’un nouvel immeuble sur l’espace vert existant, avaient engendré une grosse levée de boucliers.

Les opposants impatients d’avoir accès au dossier

Le promoteur n’y a jamais publiquement réagi et c’est seulement il y a quelques jours que la première demande de permis a été déposée à l’hôtel de ville. Inutile de dire que du côté des opposants, on attend de pied ferme les premières affiches jaunes annonçant l’ouverture d’une enquête publique, et donc enfin un accès au dossier déposé au service communal de l’urbanisme.

La mobilisation est d’ailleurs en cours sur les réseaux sociaux, montage photo à l’appui, avec l’image parlante d’un engin de chantier démolissant l’ancien couvent.

Le contenu exact du dossier ne sera cependant pas rendu public rapidement. En effet, lors d’une première analyse interne à l’administration, il est apparu qu’il manquait certains éléments pour pouvoir mettre le projet à l’enquête.

"Comme le dossier n’est pas complet, il n’est pas recevable à ce stade: nous venons d’écrire au promoteur pour qu’il nous transmette les éléments manquants, confirme ce jeudi le bourgmestre, Pierre Huart. La procédure n’est donc pas encore lancée."