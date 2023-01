La police de Nivelles-Genappe en a assez des « J’en ai juste pour une minute »

C’est sans doute vrai mais en réalité, cela ne change rien parce que ce n’est pas l’infraction en elle-même qui motive l’intervention des agents, mais bien l’insécurité potentielle qu’elle engendre pour les autres usagers.

Se garer à cheval sur le trottoir ou sur un passage pour piéton devant une école, même le temps de déposer un enfant et de l’accompagner sur quelques mètres jusqu’à la grille, c’est empêcher le passage des poussettes, forcer les autres élèves à marcher sur la route, gêner la visibilité des autres conducteurs qui passent par là alors qu’il y a plein d’enfants qui sont présents à ce moment-là…

"La sécurité des enfants vaut-elle juste une minute ?", demande la zone de police via une campagne de sensibilisation qui a été imaginée en interne. Des flyers ont été réalisés pour illustrer, photos à l’appui, quelques situations qui rappelleront sans doute des choses aux parents emmenant les enfants à l’école en voiture: un véhicule stationné à contresens, ou dans un carrefour, ou encore l’avant sur un passage pour piéton… Le tout pour une petite minute, bien sûr !

Une campagne menée par les élèves eux-mêmes

Imaginée par l’inspecteur Élodie Smeekens, cette campagne est menée… par les élèves eux-mêmes. En effet, ce sont eux que les agents mobilisent, en accord avec les directions d’école, pour distribuer les flyers à leurs parents. L’espoir est que le message de prévention passe mieux si ce sont les enfants qui se chargent de faire la morale aux aînés, qui considèrent souvent que ces petits comportements momentanés ne sont pas si graves.

L’objectif de la zone de police est de motiver un maximum d’écoles de Nivelles et de Genappe à participer à cette action. Et pour toucher le plus de parents possible mais aussi d’autres citoyens, la zone a également réalisé un clip où on retrouve les agents en situation à proximité de l’école du Sacré-Cœur, à Nivelles.

La vidéo est visible sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de la zone. C’est parlant, pas mal filmé et pour la visionner en entier… il y en a juste pour deux minutes !