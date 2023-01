Marie-Anne et Claude Paten, 36 ans de présence sur le marché de Nivelles, prennent leur retraite : « Nous avons eu des clients extraordinaires »

L’occasion pour les autorités de répéter l’importance de ce marché hebdomadaire et de mettre à l’honneur quelques commerçants devenus incontournables. Certains métiers sont présents sur la Grand-Place depuis cinquante ans comme les produits fermiers Brouta, d’autres depuis quarante ans (les olives de Francesco Furlan notamment), trente-cinq ans (les œufs et le beurre de Mr Canart), trente ans (les quiches et les djotes de Mr Blanchart).

Au total, l’échevin en charge des marchés, Benoit Giroul, a cité sept anniversaires "ronds" représentant à eux tous plus de 225 ans de participation au marché aclot.

Il s’agissait aussi, durant cette petite réception en plein air, de saluer les maraîchers qui prennent une retraite bien méritée après une carrière sur les marchés, avec tout le travail que cela implique.

C’est le cas du fleuriste Lepine, absent samedi pour des raisons familiales, ainsi que de Marie-Anne et Claude Paten dont les produits de boulangerie artisanale font le bonheur des Aclots depuis 1986. Soit 36 ans de présence à Nivelles, et des tartes à l’ancienne ou encore des craquelins dont la qualité et l’authenticité des recettes attiraient les clients de très loin.

Dans son atelier de Sombreffe, Claude cuisait tout au bois et avait choisi de ne pas ouvrir de magasin, vendant sa production sur différents marchés dont celui d’Ottignies et, évidemment, le samedi matin à Nivelles.

« Le marché de Nivelles a toujours été le plus animé »

"Je n’ai jamais regretté d’avoir choisi ce métier, qui a toujours bien fonctionné, confirmait-il samedi. J’ai aimé tous les marchés mais celui de Nivelles a toujours été le plus animé, et l’ambiance est particulièrement bonne, souvent joyeuse, même. On a créé des liens forts, nous avons eu des clients extraordinaires! On en voyait certains tous les samedis depuis plus de vingt ans! il y a d’ailleurs eu quelques larmes de part et d’autre quand est venue la dernière fois."

Vu la période économique compliquée, Claude n’a pas cédé son commerce. Enseignante, Marie-Anne aidait son mari et à présent qu’ils ont tous deux atteint l’âge de prendre leur retraite, ils ont décidé de profiter de cette opportunité à deux, notamment pour voyager d’une tout autre manière qu’en camion entre les marchés des environs.

"On aurait pu continuer mais nous avons vraiment choisi de faire des choses à deux, tant qu’on est encore capables de le faire, confirme Marie-Anne. Nous avons des envies de voyage et notre programme de 2023 est déjà bien rempli. On ira notamment en Corse."