Nivelles : de nouveaux objectifs pour la Ville, malgré les tempêtes

Des applaudissements pour l’engagement des agents du service « Étrangers »

La directrice générale, Valérie Courtain a aussi mis en évidence les efforts consentis lors du Covid, les fonctionnaires assurant la continuité du service public. Elle a notamment mentionné le travail des techniciennes de surface, des agents de propreté, des enseignants, des éducateurs et des puéricultrices. Et à propos de la crise ukrainienne, elle a fait applaudir l’engagement des agents du service "Étrangers", soulignant aussi la solidarité du personnel communal et celui du CPAS.

Les vœux constituent aussi l’occasion de revenir sur les réalisations de l’année écoulée. Là, le bourgmestre a mentionné des initiatives prises par des acteurs extérieurs à la Ville mais importantes pour Nivelles comme la confirmation par le groupe Helora de la construction d’un nouvel hôpital, les ateliers lancés pour les Ukrainiens par l’ASBL Les Hirondelles, l’inauguration du bâtiment "voyageurs" à la gare, la pose de la première pierre du Green Business Park, l’arrivée annoncée de Leonidas ou encore la désacralisation du Saint-Sépulcre.

« Bien sûr, sur les réseaux sociaux, il y a des toutologues... »

En ce qui concerne l’administration communale, elle a selon le maïeur retrouvé un rythme de croisière qui a permis, entre autres, de lancer le service "prévention et cohésion", de débuter les travaux de rénovation de la collégiale, d’inaugurer une nouvelle aire de dispersion au cimetière de Nivelles, de proposer des nouveaux cours à l’académie, de tester une deuxième rue scolaire, de débuter les travaux de la piste d’athlétisme ou de lancer la Maison de la participation.

"Bien sûr, sur les réseaux sociaux, il y a des “toutologues” qui passent leur temps à critiquer nos actions, a ajouté Pierre Huart. Moi, je vous remercie pour les efforts fournis et je vous invite à continuer de la sorte car les citoyens attendent beaucoup de nous." Et d’enchaîner sur les défis de 2023: continuer à lutter contre les inondations, investir pour économiser l’énergie, rénover diverses voiries via des aménagements cyclopiétons, réorganiser le cimetière de Monstreux ou encore finaliser la ZEC Val de Thines.