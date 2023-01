Nivelles : qui veut trouver sa voix ?

Ultrason, la radio locale basée à Nivelles, a lancé en 2016 une académie pour former de futurs animateurs et journalistes, via l’encadrement de coachs expérimentés et la mise en situation réelle, derrière le micro, des candidats. Une formation très pratique, donc, accessible dès 14 ans pour ceux qui veulent s’initier à l’animation et à partir de 18 ans pour ceux qui rêvent de pratiquer le journalisme radio.