Nivelles : 71 % de ménages de 1 ou 2 personnes

Pas de croissance exponentielle, donc, mais au contraire un ralentissement voire à présent une stagnation alors qu’on était à 28 506 en 2017, 28 723 en 2018, et 28 895 en 2019.

En ce qui concerne la répartition par genre, il y a 15 260 femmes alors qu’elles étaient 15 334 en 2021, et 15 229 en 2020. Mécaniquement, le nombre d’hommes se renforce avec 13 849 individus le dernier jour de l’année alors qu’ils étaient 15 773 en 2021, et 13 768 en 2020. À Nivelles, la moyenne d’âge des femmes est actuellement de 44 ans tandis que celle des hommes est de 41 ans.

Tous les villages en légère baisse de population

En ce qui concerne l’évolution enregistrée cette année dans les villages de l’entité, tous sont en (très) légère baisse de population: Baulers passe de 1 844 en 2021 à 1 826 en 2022, Bornival comptait 328 habitants en 2022 contre 335 en 2021, Monstreux 322 alors qu’ils étaient 332 en 2021, et Thines comptait 571 personnes en 2021 mais trois de moins fin 2022.

Dans une ville où se construisent aujourd’hui beaucoup d’immeubles à appartements, il n’est pas sans intérêt de remarquer que sur 13 710 ménages au total établis sur l’ensemble du territoire de Nivelles, 5 715 sont composés d’une seule personne, et 4 071 de deux personnes. Les ménages de 3 personnes sont 1 721, et ceux de quatre personnes sont 1 517.

"Il y a donc 71,4 % des ménages qui sont composés d’une ou deux personnes, relève le bourgmestre. Sur les 13 710 ménages, 9 022 ne comptent pas d’enfant. C’était le cas de 8 993 ménages en 2021, 8 689 en 2019 et 8 896 en 2020. Nous comptons 2 265 ménages avec un enfant, 1 740 avec deux enfants, et 542 avec trois enfants."

102 mariages et 7 centenaires

Après deux années marquées par le Covid et donc par diverses restrictions pour les rassemblements et les fêtes de famille, le nombre de mariage célébrés en 2022 est revenu à 102. Soit une "vitesse de croisière" retrouvée alors que ce chiffre était tombé à 70 en 2020, puis est remonté à 90 à 2021. En 2018, 101 couples s’étaient dit "oui" dans la salle des mariages de l’hôtel de ville.

Actuellement, il y a sept centenaires en vie à Nivelles. Et si tout se passe bien pour eux dans les mois qui viennent, il pourrait y avoir sept centenaires de plus durant l’année 2023. Et parmi les anniversaires de mariage, on pourrait compter 117 couples jubilaires fêtant leurs 50, 60, 65 ou 70 ans à deux.