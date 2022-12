Nivelles : Victorine est la nouvelle bourgmestre du conseil des enfants

Une des premières tâches des nouveaux conseillers consistait à élire leur bourgmestre. Encouragés par Camélia, la bourgmestre sortante qui les a félicités d’avoir osé franchir le pas, cinq candidats se sont présentés. Sans ménager leurs efforts puisque Majid, Victorine, Stéphanie, Isalyne et Grégoire avaient travaillé leur présentation. La plupart avaient même créé une petite vidéo pour expliquer leur motivation et détailler les projets qu’ils comptent mettre en œuvre.

Faire davantage pour les animaux, en particulier les oiseaux

C’est Victorine Giltaire, 11 ans et demi, en 6 à l’école communale de Baulers, qui a obtenu le plus de voix à l’issue du scrutin. Lors de sa présentation, elle avait expliqué vouloir faire de Nivelles une ville plus accueillante pour les animaux, et en particulier pour les oiseaux. Elle a donc imaginé que le conseil communal des enfants pourrait plancher sur la réalisation de nichoirs en bois et de mangeoires, à placer dans certains quartiers. Et planter également des arbres pour servir de refuge et de garde-manger naturel pour différentes espèces.

"C’est vraiment une passionnée d’animaux", souffle une élue en herbe tandis que la nouvelle bourgmestre explique qu’elle a eu cette idée en voyant certains nichoirs installés dans son quartier, au Petit Baulers. "On pourrait trouver des plans, et faire nous-mêmes les nichoirs en bois, s’enthousiasme la nouvelle bourgmestre. Pour la nourriture, on peut aussi fabriquer des boules de graisse."

« On demande de l’argent à Elon Musk ! »

Arrivé en deuxième position lors de l’élection, Grégoire Van Hamme, en 6 à l’Enfant-Jésus, sera bourgmestre adjoint. Il a notamment en tête l’organisation d’un tournoi de mini-foot entre les écoles, et rêve d’un skate-park. Après sa présentation, les élus en herbe lui ont fait remarquer que ce dernier projet risquait de coûter très cher… "On demande de l’argent à Elon Musk !", a-t-il répondu du tac au tac.

Le budget du conseil communal des enfants est actuellement de 3 000 €, avec une réserve de 1 500 € pour couvrir certains frais. Maintenant que l’idée est lancée…