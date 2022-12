Nivelles: les pompiers ont dû démonter un échafaudage qui menaçait de s’effondrer

Les pompiers de la zone de secours Brabant wallon ont été appelés pour intervenir dans le centre de Nivelles, à la rue des Choraux, mercredi vers 14 h 30. Un échafaudage de chantier, peut-être à cause du vent mais les causes seront à confirmer, menaçait de s’effondrer sur la voirie et sur les façades des maisons situées en face. Cette petite rue du centre-ville, située entre la rue Sainte-Anne et l’arrière du Waux-Hall, est en effet particulièrement étroite.