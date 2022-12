Cinq auteurs nivellois à (re)découvrir

« L’Œuvre au rouge »

Ainsi, Raymond Goemans, qui vit en France après avoir parcouru le monde en tant qu’ingénieur industriel, publie son troisième ouvrage où il est beaucoup question de Nivelles. L’Œuvre au rouge, aux éditions Jets d’Encre, commence par une petite partie biographique en terre aclote. Pour les amateurs d’histoire locale, il est aussi question d’abbesses, des templiers de Vaillampont, et le thriller où on suit les aventures de Jan van Nijvel (eh, oui !) emmènera finalement les lecteurs vers la France et, comme on peut le deviner au titre du livre, dans quelques secrets des alchimistes…

"Quand j’étais jeune, j’habitais à la rue Lagasse où se trouvaient les ruines d’une ferme qui était en réalité une chapelle de la commanderie de Vaillampont, explique l’auteur, aujourd’hui âgé de 87 ans. On s’aventurait là-dedans, j’y avais trouvé une sorte de passage… Les lieux existent, et j’y ai imaginé la découverte d’un coffre…"

« L’envoyée du Maa’Hodi »

Michel Christian, lui, est venu à la littérature par l’écriture de scénarios pour les jeux de rôle. Il vient de boucler L’envoyée du Maa’Hodi, le dernier tome d’une trilogie, la série Tor Hodi, qui se déroule dans un monde parallèle. Il s’agit d’un récit d’aventures mêlé d’un peu de science-fiction, où les héros reviennent dans notre système solaire après avoir poussé la promenade bien plus loin dans les tomes précédents. Les premiers chapitres de chaque livre peuvent être lus gratuitement sur le site internet de l’auteur ( www.torhahodi.net).

« Amandine et la magie des livres »

Nivelloise d’origine, Amandine Scheers, qui habite désormais la région de Charleroi a commencé par tenir un blog intitulé "Je ne suis pas une superwoman". Son deuxième roman, Amandine et la magie des livres, est édité chez Bande à Part. On y découvre la vie d’une enfant de dix ans, qui trouve du réconfort dans la lecture et réalise que chaque ouvrage lui donne de super-pouvoirs. "Il y a en réalité une double lecture, explique l’autrice. Pour les jeunes, c’est du fantastique. Pour les adultes, les pouvoirs que j’évoque sont des clés pour le quotidien: il y a une dimension de développement personnel."

« Mal barrés »

Ancienne Nivelloise également mais qui a déménagé par amour du côté de Villers-Perwin, Melissa Collignon signe à 42 ans son quatrième roman. Publié aux éditions Académia, Mal barrés raconte l’histoire de deux adolescents qui décident de vivre ensemble pour tenter de s’en sortir dans un contexte difficile. "La thématique, c’est l’alcoolisme et le libre arbitre dans nos trajectoires individuelles… Mais avec un peu d’humour tout de même !", sourit l’écrivaine.

« La Légende de Jean de Nivelles »

Professeur d’arts plastiques aujourd’hui à la retraite, Michel Vandenbroucke, lui, a réalisé un rêve à 70 ans en publiant une bande dessinée. La Légende de Jean de Nivelles s’inspire du livre Jean de Nivelles ou les amours de la belle abbesse de Georges Delizée.

Le Covid a permis à ce Nivellois d’adoption de s’atteler sérieusement au projet qu’il nourrissait depuis des années, et qu’il a autoédité. En février, il a présenté une version noir et blanc, puis il s’est remis à l’aquarelle pour une version en couleurs comptant une planche supplémentaire et quelques croquis en fin d’ouvrage. Cette BD est en vente à l’Office du tourisme et à la Conciergerie, rue du Pont Gotissart.