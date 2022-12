Un prix de management pour la zone de police Nivelles-Genappe

Le commissaire divisionnaire Pascal Neyman a d’abord précisé qu’il s’agit d’un prix récompensant le travail de l’ensemble de la zone de police, donc d’une équipe. Ce sont des doctorants qui, ayant eu connaissance des méthodes mises en place au sein de la zone de police Nivelles-Genappe, ont proposé aux responsables de remettre leur candidature pour ce prix destiné à mettre en valeur les méthodes managériales responsables.

Une fois le principe accepté, un rapport a été rédigé pour être soumis au jury, et la zone de police l’a finalement emporté face à certaines grandes entreprises. Parmi les candidats figuraient notamment les Nivellois d’Easi.

"Nous sommes fiers d’avoir obtenu ce prix, qui récompense la mise en place dans notre zone de l’entreprise libérée, a confirmé le chef de corps devant les conseillers. Ce qui a plu, je pense, c’est authenticité, l’humilité et l’efficacité de ce management particulier, qui porte ses fruits."

Cela fait en effet plusieurs années que, ce qui peut paraître un peu étonnant au sein d’une zone de police, l’idée appliquée est de rompre avec une hiérarchie pyramidale stricte pour favoriser l’autonomie et la participation aux décisions, faire davantage confiance aux agents et leur permettre de prendre des responsabilités.

Le commissaire divisionnaire a précisé au passage que ce n’est pas la panacée: le but final est de rendre un meilleur service aux citoyens avec des policiers encore plus impliqués et motivés et il arrive qu’en interne, ce type de management ne convienne pas à certains profils. Ceux-là, après avoir essayé, s’en vont donc travailler ailleurs.

Mais un des succès de la philosophie qui s’est installée au commissariat est que le cadre est complet aujourd’hui. Cette manière de travailler attire beaucoup de candidats dans la zone. Autre indice positif relevé: le taux d’absentéisme s’établit autour de 4 %, ce qui est très peu pour une zone de police.

"Le premier projet qui a été mis en place était l’instauration d’un accueil de qualité, a illustré le chef de zone. Cela nous a permis d’avoir des gens vraiment motivés pour assurer cet accueil des citoyens. Plus récemment, pour prendre un autre exemple, nous avons constitué un groupe de travail pour choisir de nouveaux modèles de gilets pare-balles. Je ne suis pas spécialiste de ces équipements, et ce n’est pas moi qui les porte… Les policiers concernés se sont impliqués, et ont rentré un projet complet."